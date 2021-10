УЕФА представил лучший гол сезона Лиги наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил самый красивый гол Лиги наций. Лучшим голом финального раунда Лиги наций стал точный удар нападающего сборной Франции Карима Бензема.

Получив мяч на углу штрафной, Бензема обводным ударом поразил дальнюю "девятку" испанцев и сравнял счет в игре.

???????? Karim Benzema's stunning equaliser at San Siro wins Goal of the Tournament! ???? #UNLbestgoal | @GazpromFootball | #NationsLeague pic.twitter.com/bbfN64EA90