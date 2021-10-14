УЕФА представил лучший гол сезона Лиги наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил самый красивый гол Лиги наций. Лучшим голом финального раунда Лиги наций стал точный удар нападающего сборной Франции Карима Бензема.

Получив мяч на углу штрафной, Бензема обводным ударом поразил дальнюю "девятку" испанцев и сравнял счет в игре.

???????? Karim Benzema's stunning equaliser at San Siro wins Goal of the Tournament! ???? #UNLbestgoal | @GazpromFootball | #NationsLeague pic.twitter.com/bbfN64EA90 - UEFA Nations League (@ EURO2024) October 13 2021

Напомним, что счет в решающем поединке открыли испанцы. На 64-й минуте отличился лидер Реала Сосьедад Микель Оярсабль. Бензема две минуты спустя восстановил статус-кво, а за десять минут до финального свистка Килиан Мбаппе принес "трехцветным" победу - 2: 1.

Результативность Бензема

В этом сезоне Карим выглядит просто потрясающе. В восьми матчах Ла Лиги 33-летний футболист забил девять голов и отдал семь результативных передач, что позволяет ему лидировать по обоим показателям среди всех игроков пяти ведущих чемпионатов Старого Света.

Кроме того, француз отметился одним забитым мячом в Лиге чемпионов и забил два гола в финальном турнире Лиги наций. На Евро-2020 Бензема оформил два дубля.