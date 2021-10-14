Возле мертвой звезды впервые нашли гигантскую планету

Ученые из Австралии и Новой Зеландии обнаружили в космосе необычную звездную систему. Она расположена на расстоянии 6500 световых лет от центра галактики, сообщает Nature, сообщает Мир 24.

Найденная астрономами звезда относится к классу белых карликов. Это мертвое светило, лишившееся своей внешней оболочки. Рядом с ней вращается гигантская планета, похожая на Юпитер.

По словам ученых, примерно так будет выглядеть наша Солнечная система через пять миллиардов лет. Солнце утратит весь свой потенциал, а близлежащие планеты погибнут в ходе его преобразований сначала в красного гиганта, потом – в белого карлика.

Планета, получившая название MOA2010BLG477Lb, привлекла большое внимание ученых. Это единственный известный газовый гигант, который смог пережить смерть своей звезды.

Планета примерно в 1,4 раза больше Юпитера и в настоящее время находится примерно в два с половиной раза дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца. Ученые пришли к выводу, что во время гибели звезды она находилась гораздо дальше, и поэтому катаклизм ее не затронул. После разрушения внутренних планет газовый гигант мигрировал и приблизился к светилу.

Компьютерная модель показала, что Юпитер также способен пережить гибель Солнца. Но Меркурий, Венера, Земля и Марс вряд ли смогут уцелеть.