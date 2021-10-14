Вкусные и быстрые закуски из картофельного пюре

Как часто бывает такое, что вчерашнего картофельного пюре осталось еще достаточно много, а вот что с ним делать – не знаете? Потому что и не съешь его, и выбросить тоже жалко. Но и не надо этого делать, ведь из пюре можно приготовить вкусные блюда, этого существует множество рецептов, сообщает Обозреватель.

Картофельные подушечки от Марии Щербатюк, рецептом которых она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Картофельное пюре – 700 г

Яйца – 2 шт

Соль – 0,5 ч. л

Перец – 1 \ 4 ч. л

Сушеный чеснок – 0,5 ч. л

Мука – 280 г

Способ приготовления:

Пюре смешать с яйцами. Добавить соль, перец и чеснок. Добавить муку и замесить тесто. Раскатать его и порезать на квадратики среднего размера. Жарить их на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон по 1 минуте.

Лучше всего подавать блюдо со сметаной.

Картофельные шарики от повара кулинарного Youtube-канала "First Culinary Ukraine"

Ингредиенты:

Картофельное пюре – 500 г

Яйца – 2 шт

Твердый сыр – 100 г

Крахмал – 2-3 ст. л

Способ приготовления: