Вкусные и быстрые закуски из картофельного пюре

Как часто бывает такое, что вчерашнего картофельного пюре осталось еще достаточно много, а вот что с ним делать – не знаете? Потому что и не съешь его, и выбросить тоже жалко. Но и не надо этого делать, ведь из пюре можно приготовить вкусные блюда, этого существует множество рецептов, сообщает Обозреватель.

Картофельные подушечки от Марии Щербатюк, рецептом которых она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

  • Картофельное пюре – 700 г
  • Яйца – 2 шт
  • Соль – 0,5 ч. л
  • Перец – 1 \ 4 ч. л
  • Сушеный чеснок – 0,5 ч. л
  • Мука – 280 г

Способ приготовления:

  1. Пюре смешать с яйцами. Добавить соль, перец и чеснок.
  2. Добавить муку и замесить тесто.
  3. Раскатать его и порезать на квадратики среднего размера.
  4. Жарить их на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон по 1 минуте.

Лучше всего подавать блюдо со сметаной.

Картофельные шарики от повара кулинарного Youtube-канала "First Culinary Ukraine"

Ингредиенты:

  • Картофельное пюре – 500 г
  • Яйца – 2 шт
  • Твердый сыр – 100 г
  • Крахмал – 2-3 ст. л

Способ приготовления:

  1. Сыр натереть на терке и добавить к картофелю.
  2. Добавить яйца и перемешать.
  3. Насыпать крахмал и снова перемешать.
  4. Налить в кастрюлю масло и поставить на сковородку.
  5. Сформировать картофельные шарики и положить их в кастрюлю. Обжаривать со всех сторон.

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