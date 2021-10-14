Вкусные и быстрые закуски из картофельного пюре
Как часто бывает такое, что вчерашнего картофельного пюре осталось еще достаточно много, а вот что с ним делать – не знаете? Потому что и не съешь его, и выбросить тоже жалко. Но и не надо этого делать, ведь из пюре можно приготовить вкусные блюда, этого существует множество рецептов, сообщает Обозреватель.
Картофельные подушечки от Марии Щербатюк, рецептом которых она поделилась на своем Youtube-канале
Ингредиенты:
- Картофельное пюре – 700 г
- Яйца – 2 шт
- Соль – 0,5 ч. л
- Перец – 1 \ 4 ч. л
- Сушеный чеснок – 0,5 ч. л
- Мука – 280 г
Способ приготовления:
- Пюре смешать с яйцами. Добавить соль, перец и чеснок.
- Добавить муку и замесить тесто.
- Раскатать его и порезать на квадратики среднего размера.
- Жарить их на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон по 1 минуте.
Лучше всего подавать блюдо со сметаной.
Картофельные шарики от повара кулинарного Youtube-канала "First Culinary Ukraine"
Ингредиенты:
- Картофельное пюре – 500 г
- Яйца – 2 шт
- Твердый сыр – 100 г
- Крахмал – 2-3 ст. л
Способ приготовления:
- Сыр натереть на терке и добавить к картофелю.
- Добавить яйца и перемешать.
- Насыпать крахмал и снова перемешать.
- Налить в кастрюлю масло и поставить на сковородку.
- Сформировать картофельные шарики и положить их в кастрюлю. Обжаривать со всех сторон.