Во Львовской области усиливают ограничения для невакцинированных

С 25 октября в Львовской области из-за ситуации с коронавирусом вводят новые карантинные ограничения в работе развлекательных, торговых и спортивных заведений. Ограничения не коснутся вакцинированных граждан и тех, кто имеет негативные анализы на COVID-19, сообщает Новое время.

Соответсвующее решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.

С 18 октября учреждения общественного питания, торгово-развлекательные центры, клубы, музеи, филармонии, театры, кинотеатры, промтоварные рынки и спортзалы смогут работать только при наличии у персонала "желтого" или "зеленого" сертификатов о вакцинации, негативного теста на COVID-19, проведенного не позднее 72 часов, экспресс-теста на определение антигена коронавируса или справки о наличии противопоказаний к вакцинации.

C 25 октября аналогичные требования будут выдвигать и к посетителям этих заведений.

Ограничения не касаются посетителей продовольственных рынков, а также торговых точек, которые проводят реализацию пищевых продуктов, предметов гигиены и первой необходимости, а также аптек, расположенных в торговых центрах.

Также начиная с 18 октября школам рекомендовали начать каникулы, а учреждениям профтехобразования и высшей школе — перейти на дистанционное обучение. Детские сады будут работать в обычном режиме.