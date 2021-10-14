Футболиста сборной Франции приговорили к тюрьме за встречи с женой

Французский защитник Баварии Люка Эрнандес был приговорен к шести месяцам тюремного заключения. Игрок нарушил судебный запрет приближаться к своей жене Амелии де ла Оса Льоренте, сообщает 24 Канал.

Суд Мадрида обязал Эрнандеса появиться в Испанию для тюремного заключения. 19 октября он должен явиться в суд, чтобы выбрать исправительное учреждение, где будет отбывать наказание.

Эрнандеса в феврале 2017 года, когда тот выступал за Атлетико, арестован по подозрению в нападении на свою девушку Амелию де ла Оса Льоренте. И Люка, и Амелия были приговорены к общественным работам и оштрафованы.

Им также запретили встречаться или общаться в течение шести месяцев. Однако Эрнандес и Де ла Оса в июне 2017 года вместе отправились на Багамы (к тому моменту Амелия вышла замуж за футболиста), после чего они были задержаны в Мадриде.

Эрнандес был обвинен в нарушении судебного запрета. Впоследствии прокурор потребовал приговорить футболиста к одному году тюремного заключения.

Апелляция его адвокатов на решение была отклонена, поскольку он уклонился от выполнения общественных работ.

Предъявлено Эрнандес требование вызвано не первоначальными обвинениями в нападении на девушку, а неповиновением судебным решением. Адвокаты Люки обжаловали постановление суда. Если апелляция будет удовлетворена, то игрок сможет избежать наказания.