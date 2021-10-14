Водителям напомнили, как правильно ездить в дождливую погоду

В ближайшие дни в Украине прогнозируют дождливую погоду. Увы, именно на мокрых дорогах часто происходят аварии. Дабы избежать неприятностей в дороге, необходимо соблюдать некоторые правила езды. О том, как правильно водить машину в дождь, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области, сообщает Судебно-юридическая газета.

Итак, видно следующее:

Всегда соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость. Не лихачить. Двигаться с ближним светом или противотуманками. Заблаговременно сбрасывать скорость на поворотах, перекрестках, пешеходных переходах и светофорах. Вообще не пользоваться личным транспортом, если из-за дождя видимость на дороге минимальная. При движении по лужам замедлить движение, чтобы не попасть в яму; Держаться подальше от грузовиков и автобусов, чтобы грязь из-под их колес не попадала на лобовое стекло и не уменьшала обзорность;

Кроме этого, торможение на мокрой дороге нужно начинать заранее, а педаль тормоза нажимать максимально плавно, чтобы обезопасить от заноса свой автомобиль и дать другим водителям увидеть ваш маневр заранее.