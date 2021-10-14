Зеленский поздравил военных с Днем защитника Украины

Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем защитников и защитниц Украины, сообщает УНИАН.

"Этот всенародный праздник вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединился с праздником Покрова и Днем Украинского казачества. В эти тяжелые для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг — с оружием в руках обороняете родную землю от российского агрессора" , - отметил глава государства, обращаясь к защитникам и защитницам.

От имени украинского народа он поблагодарил защитников и защитников Украины за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

"Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украинского государства" , - добавил президент.

По его словам, вера, правда и доблесть как символы праздника Покрова всегда помогали украинцам выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем вдохновляют нас на победу.

"Пусть несокрушимый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда будет для нас неисчерпаемым источником вдохновения для развития современной и крепкой Украины" , - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, первая леди Украины Елена Зеленская также поздравила граждан с большим праздником. В этом году он особенный, поскольку в новом формате отмечается впервые - День защитников и защитниц.

Елена Зеленская подчеркнула, что давно было заведено то, что роль защитника уверенно выполняют именно мужчины, а женщинам назначается роль тех, кого нужно защищать. Именно поэтому вклад женщин в защиту Украины оставался на втором плане, что было дикой несправедливостью. Теперь, как пишет Елена Зеленская, все изменится. На сегодня в рядах Вооруженных сил Украины уже более 31 тысячи женщин.