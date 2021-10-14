Украинский хип-хоп-коллектив впервые стал чемпионом мира

Впервые в истории украинские танцоры стали победителями на всемирном конкурсе World Hip Hop Dance Championship, который ежегодно проводится в США. Юджин Кулаковский, Максим Оробец и Даниил Чернов соревновались 10 лет, однако только сейчас судьи по достоинству оценили их талант, сообщает Обозреватель.

Из-за пандемии коронавируса в 2021 году участникам позволили отправлять видео со своими танцами. Обычно конкурсантам приходилось лететь на другой континент и демонстрировать свои способности перед экспертным жюри (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Молодые звезды вспомнили, что в полуфинале их осудили за использование неприличного жеста в танце. По правилам конкурса, участники должны подавать пример молодому поколению, поэтому в выступлениях не допускаются грубые движения и бранные слова.

Хип-хоп-коллектив "Minimalists". Источник: Скриншот из видео

Однако, несмотря на снятые баллы, коллективу "Minimalists" удалось выбороть победу у хип-хопперов, которые занимали призовые места раньше. Один из участников команды признался, что услышав результаты голосования начал петь гимн Украины с семьей.