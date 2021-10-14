Как работают ПриватБанк, "Новая почта" и другие на праздники

Украинцы не могут обратиться в отделения большинства банков в "длинные" выходные 14-17 октября, зато проблем с отправкой и получением посылок возникать не должно, сообщает Обозреватель.

Финансовые учреждения, как и советовал Национальный банк, ушли на четырехдневный отдых. Изменить график работы решили и частные, и государственные банки, включая ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк. А крупнейшие почтовые операторы – "Укрпочта" и "Новая почта" – 14 и 15 октября перешли на дежурный режим работы.

График работы банков

НБУ дал банкам рекомендацию сделать 14-17 октября нерабочими днями. Несмотря на то, что это только совет, а не обязательно, банки так и сделали. В пятницу, 15 октября, они теоретически могли бы совершать кассовые операции (хоть и без открытия оперативного дня). Но финучреждения сами решили, что принимать клиентов в этот день не будут.

"Отделения банка 14 и 15 октября не работают" , – ответили на вопрос в ПриватБанке.

Там рекомендуют уточнять график работы на другие дни на сайте банка.

При этом суббота, 23 октября, будет считаться обычным рабочим днем. Некоторые банки, например Альфа-Банк и ПУМБ, в этот день будут работать по графику пятницы. Эту информацию лучше уточнить каждому клиенту в своем банке.

Впрочем, по требованию НБУ, на праздники обязаны работать банкоматы, платежные терминалы и обменные пункты. Кроме того, банки, несмотря на выходные, обязаны вовремя пополнять банкоматы наличкой.

График работы "Укрпочты" и "Новой почты"

Отделения и адресная доставка "Новой почты" 14 и 15 октября работают по графику субботы. Он может различаться в зависимости от отделения, сообщила пресс-служба компании.

работают по графику субботы. Он может различаться в зависимости от отделения, сообщила пресс-служба компании. График работы "Новой почты" 16 и 17 октября не меняется. Отделения будут принимать клиентов по обычному для субботы и воскресенья распорядку. Индивидуальные графики отделений размещены на сайте компании.

не меняется. Отделения будут принимать клиентов по обычному для субботы и воскресенья распорядку. Индивидуальные графики отделений размещены на сайте компании. "Укрпочта" 14 октября изменила график работы отделений. Национальный почтовый оператор перешел в дежурный режим – работает только 91 отделение из более чем 11 тыс. Список дежурных отделений обнародовала пресс-служба компании: