Пять областей Украины приближаются к "красной" зоне

К "красной" зоне адаптивного карантина в Украине приближаются еще пять областей. Ситуация с коронавирусом в них постепенно ухудшается, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал в интервью главный санитарный врач Игорь Кузина.

"Я бы хотел назвать Житомирскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую - они на грани между "оранжевой" и "красной" зонами, но там сейчас действительно ситуация напряженная. Пока удается ситуацию сдержать за счет развертывания дополнительных коек или за счет новых механизмов тестирования" , - отметил он.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Украине прогнозировано ухудшается.

Отметим, в "красной" зоне запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Но данное ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы от COVID.

Также на дистанционку переходят учебные заведения, где вакцинировано менее 100% персонала.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что к "красной" зоне приближаются еще пять регионов, но не назвал их.