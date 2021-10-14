Украина ожидает два транша от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) до конца года может перечислить Украине два транша. Это возможно, если стороны договорятся продлить нынешнюю программу stand-by, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник президента Олег Устенко в эфире "Украина 24".

"Мы ждем, что транш, который должен прийти, будет в пределах около 750 млн долларов. То, что тоже обсуждается, - это возможность продления этой программы stand-by, в который мы сейчас находимся, на полгода… И если да, то мы можем рассчитывать на то, что до конца года Украина сможет получить еще дополнительный транш от МВФ" , - отметил Устенко.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина заинтересована продлить программу МВФ на полгода.

Он также говорил, что в Министерстве финансов до конца года ожидают поступление средств и от Европейского союза по программе макрофинансовой помощи.