Lexus показал свой самый большой внедорожник LX

13 октября в Дубае (ОАЭ) состоялась мировая премьера нового поколения внедорожника Lexus LX. Новый LX должен поступить в продажу в начале 2022 года, сообщает 24 Канал.

Первая модель LX увидела свет в 1996 году как флагманский внедорожник Lexus.

Новый LX сохранил традиционную рамную конструкцию кузова и создан на платформе GA-F. Ее использование позволило снизить вес примерно на 200 кг и благодаря применению цифровых технологий создать кузов, который отличается высокой жесткостью.

Новый LX будет доступен в версиях LX 600 с мощным 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом и LX 500d с 3,3-литровым дизельным двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Обе версии будут иметь тормозную систему с электронным управлением и электроусилитель руля, чтобы гарантировать уникальные ходовые качества Lexus LX как на дорогах, так и на бездорожье.

Для безопасного и комфортного вождения на центральной консоли впервые на автомобилях Lexus установлен двойной дисплей, который состоит из 12,3-дюймового верхнего и 7-дюймового нижнего экранов. Также впервые в мире была реализована функция Back Underfloor View, которая отображает на экране область под задней частью автомобиля.

Для максимального соответствия различным потребностям клиентов, в Lexus LX доступна новая комплектация VIP с четырьмя отдельными сиденьями и функцией “Оттоман” на сиденьях заднего ряда.

При разработке дизайна особое внимание было уделено функциональности и линиям, которые подчеркивают мощь автомобиля. Дизайнеры создали пропорции, которые делают новый LX очень заметным на дороге, как и положено флагманскому внедорожнику. Среди других технологий, которые стоит отметить, впервые в автомобилях Lexus реализована кнопка запуска двигателя с функцией аутентификации по отпечатку пальца. Это способствует снижению риска угона автомобиля.

Основные характеристики

Концепция дизайна сфокусирована на создании экстерьера, который сочетает изысканность с мощным и потрясающим внешним видом, как и положено флагманскому внедорожнику.

Новая фамильная решетка радиатора воплощает обновленный дизайн Lexus, базирующийся на функциональной красоте. Этот фирменный элемент стал трехмерным и лишился хромированной рамки. Такое решение подчеркивает единство решетки со всем кузовом и добавляет весомость передней части автомобиля, одновременно улучшая эффективность охлаждения и распределения воздушных потоков.

Пространство вокруг водителя обустроено согласно концепции кокпита Тазуна, что инициирует качественное взаимодействие водителя с автомобилем. Дисплей и переключатели расположены таким образом, чтобы обеспечить интуитивно понятное управление автомобилем, почти не меняя позы даже во время движения по неровным поверхностям.

Как и в новом NX, в центре задней части вместо логотипа размещена надпись LEXUS, символизирующая новую эпоху для бренда.

Новая платформа GA-F была применена Lexus впервые, чтобы достичь идеальных ходовых характеристик. Положение центра тяжести LX было оптимизировано за счет смещения массивного двигателя назад.

Крыша была выполнена из легкого алюминия, так как она находится выше всего и ее вес влияет на положение центра тяжести автомобиля. Это привело к значительному снижению центра тяжести и уменьшению общей массы примерно на 200 кг.

В новом поколении, впервые за всю историю LX, применяются электроусилитель руля и клеевые соединения кузова. Вместе они обеспечивают непосредственный отклик на действия водителя и во время поворота руля и нажатия педали акселератора.

2850-миллиметровая колесная база, унаследованная еще от первого поколения LX, и углы проходимости (угол въезда, угол съезда и продольный угол проходимости), которые сохранились с предыдущего поколения, обеспечивают и высокую проходимость на бездорожье, и достаточное пространство внутри салона.

Подвеска с активным контролем высоты (AHC), которая позволяет регулировать высоту расположения кузова в зависимости от условий управления, теперь имеет расширенный выбор положений. К тому же AHC отныне стабилизирует положение автомобиля во время поворотов, ускорения и торможения, оптимизируя жесткость пружин, когда это необходимо.

Новая система кругового обзора Multi-Terrain Monitor использует четыре камеры, чтобы помочь водителю отслеживать ситуацию вокруг автомобиля. Доступность новой опции – отображение пространства под задней частью автомобиля – позволяет делать его “прозрачным”. Так водитель может четко видеть состояние поверхности, по которой передвигается, а также дорожные условия вокруг передних и задних колес.

Впервые в автомобилях Lexus центральная консоль оснащена двойным дисплеем. На верхнем 12,3-дюймовом сенсорном экране отображаются элементы управления навигацией и аудиосистемой. Он же используется системой кругового обзора Multi-Terrain Monitor во время движения по бездорожью. На нижнем 7-дюймовом сенсорном экране отображаются элементы управления климат-контролем. Также он служит экраном выбора режимов управления для системы Multi-Terrain Select.

Силовые агрегаты

Новый 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом в LX 600 обеспечивает высокий крутящий момент на низких оборотах и быструю реакцию турбины. Его максимальная мощность – 305 кВт (415 л. с.), а максимальный крутящий момент – 650 Нм. Двигатель обеспечивает приятное ощущение ускорения, доступное благодаря высокому крутящему моменту в широком диапазоне оборотов.

Первый для Lexus 3,3-литровый дизельный двигатель V6 с двойным турбонаддувом, которым оснащен LX 500D, отличается оптимизированной конструкцией каждого элемента для достижения максимальной мощности 220 кВт (299 л. с.) и максимального крутящего момента 700 Нм, а также превосходной экономией топлива. Максимальный крутящий момент достигается, начиная с низких оборотов. Это обеспечивает мощное ускорение, которое четко соответствует действиям водителя.

В дизельном двигателе два турбокомпрессора с изменяемой геометрией обеспечивают повышенную производительность для стремительного ускорения в любых ситуациях. На низких оборотах работает один, а на высоких дополнительно подключается второй, что обеспечивает мощное и плавное ускорение на любых оборотах.

Оба силовых агрегата работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Она обеспечивает плавный и комфортный ритм вождения, а также мощное ускорение на старте, внедорожные характеристики и экономию топлива на высоких скоростях.

Новая комплектация VIP

Новый Lexus LX в комплектации VIP имеет четыре отдельных сиденья. Задние сиденья обеспечивают высокий уровень комфорта, в том числе благодаря высокому уровню боковой поддержки и нейтрализации неудобств от неровностей дорожного покрытия. Наклон спинки сидений изменяется в диапазоне до 48 градусов; они оснащены отдельной консолью с панелью управления функциями комфорта. Дисплей развлекательной системы задних пассажиров, который находится на спинке переднего пассажирского сиденья, можно сложить, чтобы не ограничивать обзорность впереди. Повышенный комфорт пассажиров сзади также гарантируется достаточным расстоянием до передних сидений, достигающим 1 100 мм.

В эту комплектацию также входят солнцезащитные шторки на задних боковых окнах, освещение для чтения и развлекательная система задних пассажиров. Комплектация VIP оснащена специальными вентиляционными дефлекторами в потолке, через которые охлажденный воздух рассеивается, как вода в душевой кабине, и окутывает задних пассажиров. Кроме того, по бокам центральной консоли задних сидений также есть вентиляционные дефлекторы. Зимой они окутывают теплым воздухом и обеспечивают комфорт по принципу “свежая голова, теплые ноги”.

Задняя панель управления, на которую вынесено управление различными функциями и настройка задних сидений и прилегающей к ним зоны, была спроектирована с ориентацией на повышенный комфорт клиента, именно поэтому она была продумана до мельчайших деталей.

Мультимедийная система нового поколения

Применение новейших мультимедийных систем, поддерживающих Android Auto и беспроводное подключения к Apple CarPlay, делает пользование новым LX более удобным и комфортным.

Для всех комплектаций также доступен интеллектуальный голосовой ассистент “Hey, Lexus” (“Эй, Лексус”).

В базовой комплектации LX оснащен аудиосистемой Lexus с 10 динамиками. А в топовых комплектациях – премиальной аудиосистемой Mark Levinson Premium Surround с 25 динамиками.

На новом LX в комплектации VIP устанавливается развлекательная система для пассажиров задних сидений нового поколения с интуитивно понятной сенсорной панелью управления.

Системы безопасности

Впервые в автомобилях Lexus в новом LX реализована кнопка запуска двигателя с функцией распознавания отпечатка пальца, что способствует снижению риска угона.

Пакет систем безопасности и помощи водителю LSS+ (Lexus Safety System+) последнего поколения включает модернизированную систему предупреждения столкновений с новой системой аварийного усилителя руля, улучшенную систему удержания в центре полосы движения, адаптивный круиз-контроль с новой функцией замедления в виражах.

Применение системы адаптивного дальнего света (AHS) с технологией BladeScanTM позволяет водителю использовать дальний свет, чтобы хорошо видеть пешеходов и дорожные знаки, не ослепляя других водителей.