Врачи не дают прогнозов: состояние Александра Серова ухудшилось

Советский певец Александр Серов попал в реанимацию после заражения вирусом Covid-19. Состояние артиста быстро ухудшается, а врачи не дают четких прогнозов, сообщает Обозреватель.

По информации источников, у вокалиста развилась дыхательная недостаточность 2 степени, а его легкие поражены на 75%.

"Он в надежных руках, под пристальным контролем, проходит интенсивное лечение. Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости" , – написала дочь Александра Мишель.

Выздоровление артиста происходит очень медленно из-за сахарного диабета, который возник на фоне гормональной терапии. Врачи опасаются риска возникновения сердечно-сосудистых осложнений.

Сейчас Серов лечится гормональными препаратами и антибиотиками, а дышит благодаря кислородной маске. Известно, что сознание певца – ясное, а сам он стабильно тяжелый.