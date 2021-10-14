"Северный поток-2" будет готов к запуску в ближайшие дни

Газопровод "Северный поток - 2" будет готов для запуска в ближайшие дни, уже идет заполнение трубы газом. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе сессии на Российской энергетической неделе, сообщает ТАСС.

"Северный поток - 2" достроен. Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов", - сказал Новак .

При этом он отметил, что дальнейшая ситуация с работой трубопровода зависит от европейского регулятора. Коммерческие поставки газа по "Северному потоку - 2" могут начаться сразу после получения разрешения от регулятора, подчеркнул вице-премьер, добавив, что поставки также зависят от заявок со стороны европейских потребителей.

4 октября Датское энергетическое агентство сообщило о том, что Nord Stream 2 AG выполнил все условия для ввода "Северного потока - 2" в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.