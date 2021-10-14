Невероятное наслаждение: как приготовить жареный сыр

Жареный сыр – это традиционное блюдо чешской и словацкой кухни, которое влюбит каждого своим вкусом. Для его приготовления не надо необычных ингредиентов или кулинарного мастерства, что добавляет ему популярности, сообщает 24 Канал.

Вкус сыра в панировочных сухарях настолько впечатляет, что блюдо завоевало популярность во всей Европе. Довольно часто жареный сыр даже подают как дополнение к гарниру.

Рецепт вкусного жареного сыра

Время: 30 минут

Порций: 2

Ингредиенты

400 грамм твердого сыра;

1 яйцо и сухари для панировки;

панировочные сухари;

соль;

черный перец;

красный перец;

подсолнечное или оливковое масло для жарки.

Приготовление

Нарезаем сыр на ломтики толщиной примерно 1 – 1,5 сантиметра. Взбиваем яйцо с приправами. Мокаем сыр в яйцо и обкатываем в сухарях. Жарим несколько минут, чтобы сыр стал мягче, но не расплавился. Подавать жареный сыр вместе с любимым соусом.

Приятного аппетита!