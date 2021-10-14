OnePlus официально анонсировала новый флагман

Компания OnePlus официально анонсировала производительный смартфон 9RT, продажи которого начнутся 19 октября. Аппарат будет поставляться с недавно анонсированной операционной системой ColorOS 12 на основе Android 12, сообщает 24 Канал.

Устройство получило восьми ядерный процессор Snapdragon 888 с графическим ускорителем Adreno 660. Объем оперативной памяти LPDDR5 RAM может составлять 8 или 12 Гбайт. Интегрированный флеш-накопитель UFS 3.1 рассчитан на хранение 128 или 256 Гбайт информации.

Чем нас удивит экран

Устройство оборудовали экраном FHD + Fluid AMOLED Samsung E4 с диагональю 6,62 дюйма. Эта панель имеет разрешение 1080 × 2400 точек, частота обновления - 120 Гц. Также он получил поддержку HDR10 + и пиковую яркость 1300 кд / м2.

В область экрана интегрированный сканер отпечатков пальцев, а в небольшом отверстии в левом верхнем углу располагается 16-мегапиксельная Селфи камера.

Тройная тыльная камера вобрала в себя 50-мегапиксельный блок с датчиком Sony IMX766 и оптической стабилизацией, 16-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой (123 градусов) и 2-мегапиксельной макромодуль.

Камера OnePlus 9RT / Фото MYdrivers

Оснащение включает стереофонические динамики, контроллеры Wi-Fi 6 802.11ax 2X2 MIMO и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C, чип NFC. Питание аппарат получает от батареи на 4500 мА · ч с поддержкой 65-ваттной подзарядки Warp Charge.

Цена и дата продаж

В продажу новинка поступит по цене от 510 до 590 долларов в зависимости от объема памяти. Старт продаж, как мы уже отмечали, начинается 19 октября.