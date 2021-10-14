На Канарских островах горы пепла покрыли улицы

Из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма улицы покрылись толстым слоем пепла. Местные жители вместе со спасателями лопатами разгребали огромные кучи вулканического пепла, сообщает Обозреватель.

По данным Национального географического института, в четверг, 14 октября, на острове произошло более 60 землетрясений. Самое крупное из них магнитудой 4,5 зарегистрировано на глубине 37 километров, передает el Pais. Это самые сильные подземные толчки, зарегистрированные с начала сейсмического удара, предшествовавшего извержению вулкана.

Отмечается, что из-за извержения вулкана были эвакуированы около 6,8 тысяч человек. Потоки лавы уже разрушили 1548 зданий и покрыли территорию в 680,4 гектар.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха

Вулкан начал извергаться 19 сентября. Из ближайших районов эвакуировано более 6000 человек.

Из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха был закрыт аэропорт Ла-Пальма. Пепел от извергающегося вулкана мешал работе воздушной гавани.