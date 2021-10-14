Промоутер Усика заговорил о гонорах в реванше

Следующий бой Александра Усика - реванш с Энтони Джошуа. Промоутер украинского боксера Александр Красюк заговорил о гонорарах, сообщает 24 Канал.

Александр Усик имеет возможность во второй раз подряд победить Джошуа. На этот раз много фанатов ждать нокаут от украинского.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк заверил, что гонорар за второй поединок будет разделен поровну.

"Переговорный процесс уже не будет проходить. Мы обо всем договорились еще тогда - 50 на 50", - отметил промоутер.

Джошуа не утратил возможность активировать опцию реванша. Интересно, что такой шанс был только в случае поражения британца. Что и произошло. Если поражения бы потерпел украинец, то в Усика не было возможности взять у соперника реванш. Такими были условия контракта боя.