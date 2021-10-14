Крупнейшая авиакомпания Италии прекратит существование

Рейс из Кальяри в Рим станет последним для крупнейшего авиаперевозчика Италии Alitalia. Компания прекратит существование из-за банкротства, сообщает Лента.Ру.

Итальянская авиакомпания не смогла справиться с последствиями коронавирусных ограничений и закрытием границ. С 1974 года Alitalia получила от государства 13 миллиардов евро. Ее место займет компания ITA (Italia Trasporto Aereo), созданная по решению итальянского правительства. С 15 октября ITA начнет выполнять рейсы.

Новому перевозчику достанется от предшественника 52 самолета (45 среднемагистральных и семь дальнемагистральных) и 2,5 тысячи сотрудников. Руководство компании планирует сократить число работников и их зарплаты. В планах компании открыть дальнемагистральные направления и совершать полеты в Нью-Йорк, Токио, Бостон, Сан-Паулу и другие города.

Alitalia была создана в 1946 году. С 1999 года компания работала в убыток. В 2017 году она перешла под внешнее управление, но ей так и не смогли найти инвестора. В конце августа 2021 года было объявлено о прекращении полетов с 15 октября.

По данным аналитиков, на фоне снижения числа авиаперелетов из-за коронавируса европейские лоукостеры оказались в более выгодном положении по сравнению с крупными авиаперевозчиками, поскольку пассажиры стали больше экономить. Акции лоукостеров Ryanair и Wizz Air выросли с начала года, в то время как бумаги крупных конкурентов International Airlines Group (IAG) и Lufthansa ушли в минус.