Honda HR-V получила электрическую версию

Кроссовер Honda HR-V пользуется популярностью на многих рынках. Он доступен как с традиционными бензиновыми двигателями, так и с гибридной силовой установкой. Теперь производитель подготовил новую версию модели, которую будет приводить в движение электромотор, сообщает Автоцентр.

Новинка является серийным продолжением концепта Honda SUV E: concept, который был показан на Пекинском автосалоне осенью прошлого года. Товарный вариант существенно отличатся от шоу-кара, но близок по дизайну к прототипу, показанному в апреле этого года на выставке в Шанхае. Этот факт подтверждают снимки, опубликованные Министерством промышленности и информационных технологий Китая.

Стилистика исполнения экстерьера совпадает, но общий вид стал мягче. Появились стандартные дверные ручки, на смену камерам пришли традиционные зеркала заднего вида. Электромобиль также отличается и от стандартного гибридного варианта. Он получил закрытую решетку радиатора, задние фонари. Объединенные в единый блок, и заниженный дорожный просвет, что позволяет автомобилю выглядеть современнее и изящнее.

Оснащена Honda e: NS1 (именно такой индекс получила электрическая версия модели) одним электромотором мощностью 201 л.с., который позволяет развивать максимальную скорость 150 км/ч. Запас хода обеспечивает аккумуляторная батарея на 68,8 кВтч. Основным рынком сбыла новинки станет Китай. Позже электрокар появится и в других странах.