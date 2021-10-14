В Киеве на территории Института урологии произошел пожар

В Киеве на территории Института урологии произошел пожар
Фото: facebook.com/DSNSKyiv)

В Киеве в Шевченковском районе на улице Винниченко 9А загорелось двухэтажное недействующее здание. Во время тушения пожара на безопасное расстояние эвакуировано 15 человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба управления ГСЧС по Киеву.

Днем 14 октября в 13:13 в ГСЧС поступила информация о пожаре на улице Винниченко 9А. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что загорелась крыша двухэтажного недействующего здания.

Существовала угроза распространения огня на стоящее рядом 8-этажное здание. На время тушения пожара на безопасное расстояние эвакуировано 15 человек. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 14:14 возгорание локализовано на площади около 500 квадратных метров. Тушение пожара продолжается. Для его ликвидации задействовано 7 единиц техники и 30 сотрудников ГСЧС.

По адресу улица Винниченко 9А расположен Институт урологии НАМН. Пользователи соцсетей опубликовали видео с места пожара. На кадрах видны клубы черного дыма, которые понимаются над зданием учебного учреждения.

243119472_4443896805690227_8638292211722

245491971_4443897015690206_5683087538665

245534409_4443897269023514_3158674432686

245540957_4443885782357996_3013636146455

245692562_4443897055690202_1875403982711

245794328_4443896865690221_6031494834779

245798694_4443897199023521_4759705727666

245899584_4443885759024665_8281027659524

Новости

analytics