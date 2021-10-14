Клиенты ПриватБанка столкнулись с ограничением переводов

Некоторые клиенты государственного ПриватБанка сталкиваются с ограничением количества переводов с карты и на карту, в том числе в "Приват24", сообщает Обозреватель.

Как объяснили в самом банке, это связано с установленными лимитами – не больше 100 исходящих и не больше 100 входящих переводов по Украине в месяц.

Ограничение ввели в рамках борьбы с теневыми экономическими операциями. При этом оно не затрагивает 99,7% клиентов, которые по статистике совершают менее 100 переводов в месяц, заявили 13 октября в ПриватБанке. Ограничения действуют для карт VISA и MasterCard.

Для международных переводов действуют другие лимиты: не более 25 операций для отправителя и 30 операций для получателя. Расчетный период – такой же, как для переводов по Украине, с 1 по 30 или 31 число календарного месяца.

Ограничение на количество денежных переводов. Источник: privatbank.ua

Чаще всего от наличия ограничений страдают те, кто пользуется личной карточкой для получения денег за продажу товаров в интернете. В ПриватБанке объясняют: вести такую деятельность незаконно. Поэтому для таких случаев нужно открывать карточку "ФОПа" или лица, которое занимается независимой деятельностью.

Кроме того, действуют исключения. Лимиты не распространяются на благотворительность, а также сбор денег на лечение или другие волонтерские проекты. Чтобы такой перевод не заблокировали, клиенту нужно обраться в службу поддержки "Привата" по телефону или онлайн. В процессе потребуется подтвердить цель перевода с помощью ссылок из соцсетей или документов, которые свидетельствуют о ведении благотворительной деятельности. Лимит с карты будет снят в течение суток.

На что жалуются клиенты?

Ограничение в 100 переводов в месяц уже возмутило клиентов ПриватБанка. Как рассказал один из них на специализированном форуме, такие правила вынуждают его сменить банк.

"Получается, отправишь ты 100 переводов по 5−10 грн и все – жди следующего месяца. Я просто в ступоре, никакой логики в этом ограничении не прослеживается... Написал в службу поддержки просьбу увеличить лимит операций, также указал, что готов на любое свое получение или отправку предоставить подтверждающие скрины... Очень жаль, мне реально было удобно и комфортно работать с "Приватом", но теперь увы" , – возмутился пользователей.

В ответ представители банка напомнили, что такие ограничения установлены согласно внутренним положениям банка. А потому их невозможно отменить для отдельного клиента, если речь не идет о благотворительности.

Еще один клиент "Привата" рассказал, что ему вовремя не сняли блокировку:

"В прошлом месяце "Приват" заблокировал мне переводы с карты на другую карты из-за превышения так называемого лимита в 100 переводов. Сказали что с нового месяца переводы будут доступны. Но уже первое число нового месяца, а блок не сняли".

Такие случаи объясняют техническими проблемами. Если такое произошло, нужно лично обратиться в банк.