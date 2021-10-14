Промоутер подтвердил дату и место боя Ломаченко - Комми

Руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что бой между Василием Ломаченко и Ричардом комм состоится 11 декабря, сообщает 24 Канал.

Боб Арум подтвердил, что бой между Ломаченко и комм таки состоится.

"Переговоры между Ломаченко и комм на завершающей стадии. Поединок должен состояться 11 декабря на арене" Мэдисон-сквер-гарден "в Нью-Йорке", - заявил Арум.

Информацию о том, что бой состоится 11 декабря, подтверждает и издание BoxingScene. Хотя там тоже отмечают, что контракт на бой не подписан. Но стороны уже почти согласовали все необходимые условия.

Для обоих боксеров это будет второй бой в 2021 году. Ломаченко в июне победил Масайоши Накатани, а комму еще в феврале одолел Джексона Мартинеса.

Ломаченко и комм могли встретиться и значительно раньше. В феврале 2019 Комм завоевал титул чемпиона по версии IBF в легком весе. Именно этого пояса не хватало Ломаченко к званию абсолютного чемпиона мира.

И в декабре 2019 Комм провел бой против Теофимо Лопеса, уступив ему. Тогда он проиграл свой титул IBF в легком весе.

Поэтому вместо комм, Ломаченко провел бой против Лопеса, тоже ему уступив.

Комми за свою профессиональную карьеру провел 33 боя, в которых выиграл 30 раз. 27 боев он закончил досрочно нокаутом. Еще трижды проиграл.

Ломаченко провел 17 боев, одержав 15 перемг (11 - нокаутом). В пассиве украинском - два поражения.