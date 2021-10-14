"Лаборатория Касперского" выявила новую уязвимость в ОС Windows

«Лаборатория Касперского» выявила новую уязвимость в операционной системе Windows. На данный момент она уже устранена, говорится в сообщении компании, сообщает Мир 24.

«Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый эксплойт «нулевого дня» для ОС Windows. В настоящий момент уязвимость CVE-2021-40449 закрыта», – сказано в релизе.

Эксплойт «нулевого дня» – код или целая программа, написанные для использования уязвимости, о которой разработчик еще не знает и не может устранить.

Специалист компании по кибербезопасности Борис Ларин рассказал, что в «Лаборатории» давно обратили внимание на интерес хакеров к поиску и использованию уязвимостей нулевого дня, которые могут представлять серьезную угрозу для разных организаций. Тем не менее такие зловреды имеют схожие черты и принципы работы, что помогает отражать их атаки. Для этого следует отслеживать обновления аналитических данных об угрозах и устанавливать защитные решения», умеющие проактивно выявлять неизвестные вредоносные программы.

Эксперты предполагают, что за этой атакой на Microsoft стоит кибергруппа IronHusky, действующая с 2012 года.

Чтобы защитить организацию, специалисты рекомендуют в кратчайшие сроки обновить Windows и в дальнейшем делать это регулярно. Кроме того, следует использовать надежные защитные решения, в частности, установить EDR-решение, которое позволит своевременно обнаруживать сложные угрозы.