Украина на пороге первой "красной" зоны

В Украине первой в "красную" зону отправится Херсонская область, карантин усилят уже с 15 октября. Госпитализация пациентов с коронавирусом превысила допустимые нормы, медики работают на пределе возможностей, сообщает Обозреватель.

Лишь ухудшение эпидемиологической ситуации мотивировало местных жителей активнее идти в пункты вакцинации. А вот в кафе, ресторанах и спортзалах уже думают над тем, как обойти грядущие запреты.

Как изменится жизнь на Херсонщине?

С пятницы, 15 октября, в Херсонской области объявлена "красная" зона. Такое решение принял Кабинет министров, ведь в этом регионе в последнее время превышен уровень госпитализаций. Если не принять меры сейчас, то больницы просто не справятся с потоком больных.

В Херсоне госпитализация выросла до 100%. Источник: Facebook Евгения Истребина

на Херсонщине закроются кафе, рестораны, бары, еду можно будет продавать только на вынос;

также не будут работать ТРЦ, кинотеатры, театры и т.д.;

прекратят работу непродовольственные рынки и магазины;

все учебные заведения перейдут на дистанционку, за исключением садиков и начальной школы (правда, в области уже со следующей недели объявлены каникулы);

что касается спортивных залов и бассейнов, то работать они смогут только при условии, что все сотрудники и посетители имеют сертификат о вакцинации двумя дозами.

После того как стало известно о "красной" зоне жители Херсона отправились делать прививки. В некоторых пунктах даже появились очереди. Вероятно, перспектива снова сидеть дома из-за того, что нет сертификата, все-таки как-то подействовала на сомневающихся.

К пунктам прививок выстроились очереди. Источник: Херсон онлайн

Вакцинированных среди пациентов почти нет

Врачи говорят, что все лето призывали людей вакцинироваться, но желающих было мало.

"Все гуляли, отдыхали, ездили на море, теперь вернулись и начали болеть. Мы принимать пациентов не успеваем, их везут одного за другим" , – говорит медсестра Херсонской областной больницы.

По словам директора областной инфекционной больницы Елены Тимошенко, практически все места в их учреждении заняты.

"У нас 141 койка, у нас по 130-140 пациентов. Пока мы никому не отказывали. Вот только в реанимацию мы можем принимать исключительно тех, кто нуждается в кислороде" , – говорит Тимошенко.

Больные поступают практически постоянно, бывает, что скорые выстраиваются в очередь. Также в больнице очень напряженная ситуация с врачами и медсестрами, нагрузка сильно увеличилась.

Число заболевших в области растет. Источник: Карта СНБО

"Вот сейчас мы приняли 15 человек. Среди них только один вакцинированный, он с пневмонией, но в кислороде не нуждается. В целом в больнице из 130-140 больных только 3-4 человека, которые сделали прививку. Они болезнь переносят легче" , – отмечает врач.

В отличие от предыдущих волн COVID-19, сейчас в основном болеют люди в возрасте от 20 до 44 лет. Но умирают в основном пожилые пациенты, старше 60 лет, особенно у кого есть сопутствующие заболевания – диабет, сердечно-сосудистые болезни.

В Херсонской городской больнице говорят, что у них вакцинированных не более 2%. Они переносят болезнь легко.

Жители обсуждают, как будут обходить запреты

"Весной, когда запрещали работу ресторанов и кафе, большая часть из них работала подпольно. Например, мои знакомые устроили свадьбу во время локдауна. Договорились с загородным рестораном, входили туда по паролю. Директор ресторана был заинтересован в заработке, а с полицией договорился" , – говорит жительница Херсона Виктория.

Продуктовые рынки закроют. Источник: Суспільне Херсон

Что касается спортивных залов, то большинство тренеров не привиты.

"У нас из тренеров единицы сделали прививки. Но работать все собираются. Кто-то на время перейдет в другой зал, который находится в неприметном месте, куда проверяющие просто так ворваться не смогут. Остальные будут приходить на занятия на свой страх и риск. Клиенты тоже собираются заниматься, никто онлайн не хочет, это не удобно" , – анонимно рассказали в одном из залов Херсона.

Полиция обещает, что усилит проверки. В области на улицы выйдут десятки дополнительных патрулей. На планшеты полицейских устанавливают программы, которые будут считывать коды прививочных сертификатов. Так что жизнь антивакцинаторов станет сложнее.