Мировой энергетике предсказали три пути развития

Нефтяная энергетика в ближайшие десятилетия будет развиваться по одному из трех сценариев. Его выбор будет зависеть от того, насколько успешным окажется глобальный переход на возобновляемые источники энергии, сообщает Обозреватель.

Нефть подешевеет в любом случае – различаться будет только скорость падения цен. В самом "зеленом" варианте нефть подешевеет до $24 за баррель к 2050 году. По состоянию на 14 октября ее цена превышает $83.

Такие прогнозы озвучило Международное энергетическое агентство (МЭА) в докладе World Energy Outlook 2021. Его аналитики уверены, что нынешний период высоких цен на газ и нефть не продлится долго.

Все три сценария таковы:

1. Сценарий Stated Policies. Он предусматривает, что глобальная климатическая политика останется такой же, как в 2021 году. В таком случае:

спрос на нефть достигнет пика 2030-х годах, а затем постепенно снизится:

цена на нефть будет колебаться в пределах $60-90 за баррель (то есть останется такой, как сейчас).

2. Сценарий Announced Pledges. Исходит из того, что страны вовремя достигнут поставленных целей по декарбонизации энергетики. Если мир пойдет по этому пути, то:

пиковый спрос на нефть придется на 2025-2030 годы;

цена на нефть составит $67 к 2030 году и упадет до $64 к 2050-му.

3. Сценарий Net Zero Emissions by 2050. Он предусматривает, что развитые страны достигнут углеродной нейтральности к 2050 году. Согласно ему:

пиковый спрос на нефть уже остался в прошлом, теперь он будет только падать;

цена на нефть рухнет до $36 к 2030 году и $24 к 2050-му.

Аналитики МЭА уверены: если в жизнь воплотится именно третий сценарий, миру больше вообще не понадобятся новые месторождения нефти и газа. Кроме того, в этом сценарии 60% автомобилей перейдут с бензина и дизельного топлива на электрику, а с 2035 года новые авто с двигателями внутреннего сгорания перестанут продаваться.

Впрочем, на фоне газового кризиса в Европе все чаще стали звучать альтернативные прогнозы. Например, в Bank of America считают: цены на нефть вскоре могут подняться до $100. Также многие эксперты заговорили о том, что углеводороды рано списывать со счетов – в случае нехватки газа они еще могут пригодиться для производства электроэнергии и тепла.