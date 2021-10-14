Больничные в Украине будут оплачивать по-новому

В Украине изменится продолжительность выплаты больничных за счет работодателя – с 5 до 7 дней, сообщает Обозреватель.

Другими словами, за счет средств Фонда социального страхования теперь будут оплачиваться только серьезные болезни, начиная с 8-го дня нетрудоспособности. Кроме того, ужесточается контроль за выдачей медзаключенией – врачей, которые незаконно оформят "липовый" больничный, начнут штрафовать.

Такие новшества предусмотрены законопроектом № 6171, который внесен в парламент Кабинетом министров 12 октября. Характерно, что проект не проходил процедуру одобрения правительством в общем порядке. Еще 18 августа он был снят с рассмотрения Кабмина по просьбе Минсоцполитики как автора, но повторно на заседание правительства так и не вносился.

В Кабмине уже давно говорят о критическом состоянии финансирования больничных Фондом соцстраха – на начало июня 2021 года задолженность составляла около 3 млрд гривен. Причина – увеличение количества болеющих вследствие пандемии COVID-19 на фоне значительного сокращения поступлений в виде ЕСВ из-за спада экономической активности. В связи с этим, в правительстве пошли кардинальным путем – принято решение "разгрузить" Фонд соцстраха в части финансирования больничных и ужесточить контроль за их выпиской.

Какие новшества ожидаются:

С 2023 года работодатель будет оплачивать 7 дней болезни работника. Начиная с 8 дня компенсировать нетрудоспособность будет Фонд соцстраха из средств, поступающих от уплаты ЕСВ. Согласно действующему порядку работодатель оплачивает только первые 5 дней больничного, а далее подключается Фонд. В результате это приведет к тому, что за счет соцстрахования будут оплачиваться только серьезные заболевания, а простое ОРВИ – компенсировать работодатель. В Минсоце уверяют, что в Украине сегодня самая низкая фискальная нагрузка на субъектов хозяйствования по сравнению с другими странами ЕС, а система госстрахования по временной утере трудоспособности – самая лояльная. Для примера, в Австрии работодатель оплачивает первые 12 недель больничного, в Германии – 6 недель, в соседней Польше – 33 дня. Больничный лист будет формироваться на основании электронного медзаключения. Такое заключение врач обязан зарегистрировать в электронной системе здравоохранения (eHealth) путем внесения в Реестр медицинских заключений. Доступ к Реестру с помощью Единого веб-портала Дія будут иметь врачи, работодатели, работники и Фонд соцтраха. Для того, чтоб получить информацию о больничном конкретного лица, нужно будет лишь ввести уникальный регистрационный номер медзаключения. Все выданные медзаключения будут проверяться Фондом соцстраха. Для этого в ведомстве внедряются отдельные должности – страховые эксперты-доктора. Последние будут уполномочены посещать медучреждения, получать необходимую информацию, копии документов и материалов. Если врача поймают на "липовом" медзаключении, он обязан будет компенсировать всю сумму выплаченных больничных по требованию Фонда соцстраха. Сделать это нужно будет в течение 10 дней с момента поступления такого требования. В ином случае – принудительные меры взыскания в судебном порядке с привлечением механизмов исполнительного производства.

Как оформить электронный больничный

Нельзя не отметить, что первоначальная версия указанного законопроекта содержала резонансные нормы о существенном уменьшении размера больничных для украинцев. В частности, предлагалось 100% размера заработной платы по больничному выплачивать только тем работникам, страховой стаж которых составляет 20 лет (вместо сегодняшних 8 лет). В таком случае работник с 8 годами трудового стража смог бы рассчитывать лишь на 70% от своего заработка. Однако в доработанной версии документа от такой идеи отказались.