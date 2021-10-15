15 октября: праздник, приметы и именинники

В пятницу, 15 октября, в Украине отмечается церковный праздник святых Киприана и Иустины, известный в народе как Куприян и Устина. Свои именины празднуют Андрей, Александр, Анна, Давид, Константин и Устина, сообщает Обозреватель.

По приметам в этот день определяют, какой будет погода в ближайшем будущем.

Куприян и Устина

Православная церковь 15 октября чтит память мучеников Киприана, Иустины и Феоктиста, пострадавших за веру от рук язычников в начале четвертого века.

На "Куприяна и Устину" наши предки читали молитвы – чтобы не напали злые духи. А девушки собирались на вечерки, однако вместо веселья занимались рукоделием и пели грустные песни.

Что нельзя делать 15 октября

Согласно народным поверьям, на Куприяна нельзя начинать новые дела, иначе они завершатся провалом. Также нельзя в этот день носить яркую одежду, чтобы не привлечь сглаз и порчу.

Приметы 15 октября