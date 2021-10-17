Диетолог назвала простое средство от осенних простуд

Целебные свойства чеснока были известны людям издавна. Его нашли еще в гробнице Тутанхамона. Для чего использовали чеснок в Древнем Египте? Просто ели, сообщает РБК-Украина.

В составе чеснока находится эфирное масло - аллицин, которому он обязан специфическим запахом, вкусом и мощным антибактериальным действием.

Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева. Она добавила, что чеснок придется на кухне очень кстати особенно осенью - в период простуд.

Для чего я включаю чеснок в свои оздоровительные программы: