Диетолог назвала простое средство от осенних простуд

Диетолог назвала простое средство от осенних простуд
Фото: Рixabay

Целебные свойства чеснока были известны людям издавна. Его нашли еще в гробнице Тутанхамона. Для чего использовали чеснок в Древнем Египте? Просто ели, сообщает РБК-Украина.

В составе чеснока находится эфирное масло - аллицин, которому он обязан специфическим запахом, вкусом и мощным антибактериальным действием.

Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева. Она добавила, что чеснок придется на кухне очень кстати особенно осенью - в период простуд.

Для чего я включаю чеснок в свои оздоровительные программы:

  • снижает уровень холестерина в крови,
  • нормализует артериальное давление,
  • улучшает работу сердца,
  • снижает риск инфарктов и инсультов,
  • проявляет антибактериальную активность даже в отношении бактерий, устойчивых к антибиотикам,
  • обладает антивирусным и противогрибковым действием и является природным "антибиотиком",
  • в больших дозах оказывает глистогонный эффект,
  • улучшает секреторную и моторную функцию ЖКТ,
  • повышает потенцию у мужчин, улучшая кровообращение и усиливая приток крови к органам малого таза.

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