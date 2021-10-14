В РФ отреагировали на поздравления ВСУ на странице своего генконсульства

В МИД РФ устроили настоящую истерику в ответ на появление "поздравления" с Днем защитников и защитниц Украины на странице Генконсульства РФ в Харькове и направили Украине ноту с требованием, чтобы хакерскую атаку расследовали, сообщает Деловая столица.

В МИД РФ заявили, что 14 октября были взломаны аккаунты Генерального консульства Российской Федерации в Харькове в социальных сетях.

"После хакерской атаки Генконсульство потеряло доступ к управлению аккаунтами, на которых стали появляться фейковые сообщения. Просим всех пользователей социальных сетей учитывать данный факт при ознакомлении с контентом аккаунтов Генконсульства" , — говорится в сообщении.

"Посольство России в Киеве направило в МИД Украины вербальную ноту с просьбой инициировать расследование данного инцидента Украинскими компетентными органами и принять необходимые меры для обеспечения нормального функционирования информационных ресурсов загранучреждений России в Украине" , — добавили там.

Также в МИД РФ подчеркнули, что "позже доступ к аккаунтам Генконсульства был восстановлен. Ожидаем, что подобные инциденты повторяться не будут".

Напомним, утром 14 октября на странице в соцсети Instagram Генерального консульства РФ в Харькове появилось поздравление граждан с Днем защитников и защитниц Украины.