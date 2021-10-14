В Польше на границе с Беларусью нашли мертвого мигранта

По информации агентства PAP в Польше возле границы с Беларусью обнаружили тело сирийского мигранта, сообщает Корреспондент.

По словам представителя подляшской полиции Томаша Крупы, документы указывают, что это 24-летний сириец, который до этого находился в Беларуси.

Тело было найдено во время патрулирования вертолетом полиции района, охваченного чрезвычайным положением. Рядом нашли белорусские визовые документы, датированные 15 сентября.

Обстоятельства и причины смерти мужчины выясняются. Это уже пятый подобный случай у границы с Беларусью