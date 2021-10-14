Британия предоставит Украине ракетное оружие

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал, что Официальный Киев должен вскоре получить от Соединенного Королевства военную помощь, в частности, ракетное оружие, сообщает Украинская правда.

Пристайко рассказал в интервью каналу "Дом" о первых результатах, которых удалось достичь благодаря заключенному в прошлом году соглашению между Британией и Украиной. Речь идет, помимо прочего, о военных катерах для украинских Военно-морских сил, и об усилиях Великобритании в продвижении Украины в НАТО.

"Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два действующих корабля. Они сразу войдут в состав ВМС Украины. Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов. Будет начато строительство кораблей меньшего класса, в Украине и в Британии. И наконец, что очень важно, мы получим также ракетное оружие, которое позволит нам реально усилить наши возможности в море" , - заявил посол.

По словам посла Украины в Великобритании, первыми Украина получит два корабля - тральщика, которые будут защищать побережье от минной угрозы.