В Черновцах осквернили табличку в честь ОУН

В Черновцах в праздник Покрова и День защитников и защитниц Украины неизвестные осквернили фасад здания "Народного дома", на котором размещена табличка с надписью "Украинский Народный Дом" и "Организация Украинских Националистов", сообщает Обозреватель.

Этот акт вандализма может быть связан с намерениями почтить в Черновцах и Вижнице память Ореста Билака – последнего бойца Буковинского куреня, который недавно умер в Париже.

Соответствующее предположение в своем Telegram сделал украинский общественный и политический деятель, председатель Организации украинских националистов Богдан Червак. Отмечается, что Украинский Народный Дом в Черновцах – это учреждение, которое установило неподалеку памятник Героям Буковинского куреня – крупнейшей походной группы ОУН во время Второй войны и хранит память о героях Освободительной Борьбы.

Акт вандализма связывают с намерениями почтить память Ореста Билака. Источник: армия Inform

"Враги боятся наших героев даже мертвыми" , – отметил Червак.

Также он отметил, что Вижницкий городской совет в Черновицкой области уже принял решение о переименовании одной из улиц города в честь Героя Украины и выразил надежду, что вскоре аналогичное решение будет принято в областном центре также.