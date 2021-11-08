Ученые назвали группу крови, которой категорически противопоказан алкоголь

Ученые назвали группу крови, которой категорически противопоказан алкоголь

Ученые не советуют никому злоупотреблять спиртными напитками. Но есть группа крови, владельцам которой лучше совсем отказаться от алкоголя. Речь идет о второй группе крови, сообщает РБК-Украина.

Ученые считают, что из-за особенностей работы надпочечников у людей со второй группой крови в крови недостаточно глюкозы, и они на подсознательном уровне пытаются компенсировать его алкоголем.

Кроме того, владельцам второй группы крови очень просто сбросить стресс с помощью крепких напитков. Со временем это может войти в привычку и вызвать алкоголизм.

Американский психолог Морзе изучил данные пациентов, которые лечилась от алкоголизма в США и Японии, и почти половина из них - люди со второй группой крови. Эти данные справедливы и для всего мира методом простой экстраполяции.

Но это не означает, что людям с другими группами крови можно без проблем употреблять алкоголь. К примеру, людям с первой группой крови вредно пить спиртное из-за склонности к проблемам работы желудочно-кишечного тракта, с третьей - из-за заболевания сердца и печени.

Наиболее устойчивые к алкоголю считаются люди с четвертой группой крови. Но им также врачи не рекомендуют злоупотреблять спиртным.

Автор: Styler

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