В Киеве прорвало канализацию: авто по колеса в нечистотах

В Киеве произошла авария на канализации, в результате которой прорвало трубу. Вследствие этого многие автомобили оказались по колеса в грязной воде, сообщает РБК-Украина.

По информации Telegram-канала dtp.kiev.ua инцидент произошел 14 октября на улице Юрия Литвинского, 64, в Дарницком районе.﻿ Более 10 машин оказались по колеса в воде полной грязи и нечистот.

На место происшествия были вызваны все экстренные службы города - полиция отгородила лентой участок дороги. Детали происшествия уточняются.

Автор: Тетяна Самарук