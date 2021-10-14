Украинский газ впервые отдан на нужды населения

Украина впервые отдала весь дешевый газ собственной добычи для удержания льготных тарифов на теплоснабжение. Об этом рассказал телеканалу "Украина 24" городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает УНИАН.

Благодаря такой позиции Владимира Зеленского действующий социальный тариф для населения не будет меняться три года. Соответствующий контракт заключен городом с НАК "Нафтогаз Украины".

"Это был долгий и трудный переговорный процесс. И точку в нем поставил Президент Украины Владимир Зеленский, который принял решение, что газ для населения зафиксирован на уровне 7,42 грн. Цена на газ в ближайшие три года не будет меняться" , – пояснил мэр.

По словам Вадима Бойченко, отопительный сезон в городе уже начался. Тепло постепенно подается в больницы и детские сады.