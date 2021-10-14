Зеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко - Схемы

Компании-должники Брокбизнесбанка во время его ликвидации подписывали с Владимиром Зеленским и Сергеем Шефиром соглашения, чтобы вывести из-под залога стоящее имущество. Такие соглашения должны были помочь этим двум получить свои депозиты в обход законной процедуры, сообщает Деловая столица.

Об этом в расследовании "Зеленский, Шефир и банк Курченко" рассказали "Схемы", которые проанализировали судебные решения по открытому Государственному реестру судебных решений. Речь идет о периоде времени еще до того, как Зеленский стал президентом, а Шефир — его первым помощником.

Зеленский имел депозит в Брокбизнесбанке более чем на 300 тысяч долларов, Шефир — более чем 400 тысяч долларов. В 2014 году финучреждение обанкротилась, что лишило возможности вкладчиков получить все свои накопления, поскольку компенсация по депозиту ограничена 200 тысячами гривен.

Журналисты изучили судебные решения по открытому Государственному реестру и обнаружили, что в 2014 году, после банкротства Брокбизнесбанка, Зеленский и Шефир подписали ряд соглашений с компаниями, которые имели кредиты в банке — об уступке права требования по своим депозитам.

Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд признали прекращенными долги компаний и сняли обременение с имущества. Однако в 2015 году Высший хозяйственный суд пришел к выводу, что эти действия не соответствовали нормам законодательства.

Кроме этого, Верховный суд Украины впоследствии подтвердил, что обязательства заемщика не могут прекращаться за счет приобретенных прав требования к банку. Для компаний это была попытка не возвращать банку долги и вывести из-под залога свои активы, а Шефир и Зеленский таким образом попытались получить больше гарантированных государством 200 тысяч гривен.

"Народный депутат от "Слуги народа" и председатель комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев в комментарии журналистам заявил, что подобные соглашения являются "недопустимым". Однако, когда узнал, что речь идет о Владимире Зеленском, отметил, что "надо изучать документы". Журналисты документы предоставили, но в эфире от Гетманцева дополнительной ответа не получили" , — отмечают журналисты "Схем".

Журналисты отправили запрос в Офис президента еще 22 сентября и неоднократно напоминали о запросе пресс-секретарю Владимира Зеленского Сергею Никифорову, однако ответов к публикации не получили.

В свою очередь, первый помощник президента Сергей Шефир в комментарии "Схемам" отметил следующее: "У нас не было времени заниматься юридическими вопросами. И мы кому-то отдали право заниматься нашими юридическими вопросами. Поднимут этот договор — я вспомню".