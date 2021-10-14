Президент присвоил новые звания пяти офицерам ВСУ
Президент Владимир Зеленский в четверг, 14 октября, подписал указ, которым присвоил новые звания пяти украинским офицерам, сообщает Корреспондент.
По информации сайта главы государства воинские звания бригадного генерала присвоены:
- полковнику Владимиру Горбатюку - начальнику штаба - заместителю командующего войсками оперативного командования Захід Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;
- полковнику Сергею Литвинову - командующему войсками оперативного командования Захід Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;
- полковнику Анатолию Шевченко - заместителю командующего объединенных сил Аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Воинское звание коммодора присвоено капитану 1 ранга Алексею Доскату - заместителю командующего Военно-Морских сил ВСУ.
Отдельным указом звание генерал-лейтенанта присвоено генерал-майору Николаю Олещуку - командующему Воздушных сил ВСУ.