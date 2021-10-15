В Москве сорвали показ фильма о Голодоморе

В Москве во время показа фильма Агнешки Холланд "Гарет Джонс" (в украинском прокате - "Цена правды") в офисе правозащитного центра "Мемориал" (признанного российскими властями "иностранным агентом") совершили нападение несколько десятков человек, сообщает Украинская правда.

Как утверждает русская служба Радио Свобода, примерно через 10 минут после начала фильма в зал ворвались люди в масках и приказали всем лежать. Многие зрители испугались, решив, что происходит захват заложников.

Затем нападавшие поднялись на сцену, стали называть собравшихся "фашистами" и выкрикивать лозунги "Долой!" и "Иди!". До приезда полиции удалось задержать трех человек. Их забрали в участок. Подробностей о нападавших и их мотивах пока нет.

Фильм, во время показа которого случилось нападение, повествует о британском журналисте, который приехал в СССР и стал свидетелем Голодомора на территории Украины.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" – некоммерческая организация, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР и современной России.

Министерство юстиции России признало правозащитный центр "иностранным агентом" в 2014 году. Историко-просветительское общество было признано "иноагентом" в 2016-м.