Кучма обратился к властям Грузии из-за Саакашвили

Второй президент Украины Леонид Кучма призвал власти Грузии руководствоваться принципами гуманизма в разрешении ситуации с Михеилом Саакашвили. А самого экс-президента – не совершать "смертный грех", причиняя вред своему здоровью голодовкой, сообщает Обозреватель.

Издание "Гордон" эксклюзивно опубликовало полный текст обращения Кучмы, в котором он назвал Саакашвили "многогранной сложной личностью", поэтому, по мнению политика, не удивительно, что и ситуация с ним сложилась непростая.

Второй президент считает: чтобы найти выход из нее – все стороны должны приложить для этого максимальные усилия: Украина, Грузия и сам Саакашвили. По его словам, власти нашей страны должны выдержать этот "тест", чтобы и не поступаться интересами своего гражданина, и сохранить хорошие отношения с Грузией.

"Я очень хочу, чтобы руководство демократической Грузии прежде всего видело в личности Михаила Саакашвили не своего политического оппонента, а признанного миром архитектора уникальных реформ" , – добавил экс-президент.

Наконец, Кучма призвал самого Саакашвили прекратить голодовку.