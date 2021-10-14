Стало известно о новых дефектах самолетов Boeing

Специалисты американской компании-производителя самолетов Boeing выявили новые дефекты в самолетах линейки 787 Dreamliner, сообщает Корреспондент.

По данным источников газеты Wall Street Journal, речь идет о дефектах титановых частей авиалайнеров.

"Boeing столкнулся с новым дефектом самолетов модели 787 Dreamliner. Проблема заключается в том, что некоторые титановые части самолетов модели 787, построенных за последние три года, оказались слабее, чем они должны быть" , - говорится в материале.

Как указано, в компании уже прокомментировали информацию. Представитель Boeing заявил, что на предприятии "усилили внимание к качеству и постоянно поощряют всех членов команды и цепочки поставок поднимать любые вопросы, требующие внимания".