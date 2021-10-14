Украинец устроил скандал в самолете из-за COVID-правил

На борту самолета, следовавшего сообщением Ларнака – Киев, мужчина устроил скандал из-за того, что не хотел одевать защитную маску. Его пытались успокоить весь полет, а когда самолет приземлился – арестовали, сообщает Обозреватель.

Инцидент произошел в пятницу, 14 октября. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный". На нем слышно, что мужчина вел себя грубо, кричал и использовал брань во время разговора с бортпроводницами.

"Вы чо, попутали, бл**ь, что ли? У меня сломан нос, мне дышать нечем, н***й! Я здесь должен умереть, бл**ь, или кончиться здесь? А?" , – кричал мужчина, когда его попросили соблюдать правила и одеть маску.

В течение полета он показывал руками нецензурные жесты, кричал и ругался. Когда самолет приземлился, к мужчине подошли правоохранители. Как сказано в сообщении, потом его арестовали.