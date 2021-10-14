США готовятся вакцинировать детей от COVID-19

США готовы к вакцинации от COVID-19 всех детей в стране в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом заявил президент Джо Байден.﻿ По его словам, родители "с нетерпением ждут вакцин", сообщает Лента.Ру.

"Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов, а также эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) в ближайшие недели решат, одобрять ли вакцины для данной возрастной категории" , — сказал он.

Американский лидер отметил, что власти уже закупили достаточное количество доз препаратов для вакцинации всех детей.