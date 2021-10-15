Умер сопредседатель межпарламентского совета Украина-НАТО

Скончался сопредседатель межпарламентского совета Украина-НАТО (Ukraine-NATO Interparliamentary Council (UNIC) Оярс Калниньш, сообщает УНИАН.

Об этом в Facebook заявил Глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Сегодня его не стало… Ушел большой друг Украины. Всегда его позиция была четкой и твердой: РФ — агрессор и должен нести ответственность за все, что натворила в Украине, а Украина должна стать членом НАТО" , — сообщил Чернев.

Также соболезнования в связи со смертью Калниныша в Twitter выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Передаю свои соболезнования родственникам Оярса Калниныша и народу Латвии по случаю его смерти. Пусть он навсегда запомнится как большой ум, борец за права человека и свободу Латвии от советской оккупации, большой друг Украины и сторонник Крымской платформы" , - сообщил Кулеба.

Оярс Эрик Калниньш родился 22 октября 1949 года. Латвийский дипломат и политик, в прошлом американский общественный деятель.

Сын беженцев из Латвии. В 1951 г. вместе с семьёй оказался в США. Окончил Университет Рузвельта в Чикаго (1972), получив степень бакалавра философии. До 1984 г. работал в сфере рекламы. До переезда в Латвию являлся активистом Американской ассоциации латышей и Всемирной ассоциации свободных латышей.

C 1993 по 1999 год — посол Латвии в США; в 1999—2010 гг. — директор Института Латвии. Депутат Сейма Латвии нескольких созывов (с 2010 г. до конца жизни). Член партии "Единство".

Награждён Орденом Трех звезд 3 степени (1998).