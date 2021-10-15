В сети показали повреждения военного корабля "Балта"

В Сети обнародовано видео, на котором показаны повреждения корабля Военно-морских сил ВСУ Балта, накануне потерпевшего крушение в акватории Черного моря, сообщает Корреспондент.

"Судно совершило навал правой раковиной (так называют борт в районе кормы) на бетонное гидротехническое сооружение и повредило как надводную, так и подводную часть" , - говорится в сообщении издания Думская.

Также издание информирует, что в результате ЧП было затоплено несколько отсеков корабля, но команда во главе с капитаном справилась с проблемой и удержала судно на плаву.

В то же время, как указано, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье о недобросовестном отношении к военной службе, причинившем тяжкие последствия и совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч.3 ст.425 УК).