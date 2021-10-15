Евродепутаты собрались судиться с Еврокомиссией из-за Польши и Венгрии

Комитет по правовым вопросам Европарламента добивается подачи в Европейский суд иска в отношении Еврокомиссии, сообщает Корреспондент.

По информации агентства dpa причина в том, что она до сих пор не применила новый регламент ЕС о наказании за нарушения верховенства закона в странах, входящих в Евросоюз. 13 евродепутатов проголосовали в четверг, 14 октября, за подачу иска о бездействии, три высказались против, шесть воздержались.

Механизм верховенства закона ЕС действует с начала 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем странам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона.

Польша и Венгрия сыграли на опережение

Правительства Венгрии и Польши предполагали, что новая процедура будет использована в первую очередь против них, поэтому обжаловали ее в Европейском суде - разбирательство еще не завершено. Еврокомиссия решила дождаться решения Европейского суда по искам Будапешта и Варшавы, а затем действовать.

"Ограничения основных прав и независимости судебной власти правительствами Венгрии и Польши представляют серьезную угрозу для граждан этих стран, а также для надзора за средствами Евросоюза, которые выделяются правительствам" , - заявил докладчик комитета Европарламента по правовым вопросам Сергей Лагодинский.

Он напомнил, что механизм верховенства закона ЕС был разработан именно для этого.

Европарламент должен действовать быстро

Теперь председатель Европарламента Давид Сассоли должен передать иск в Европейский суд - высший судебный орган ЕС в Люксембурге. Он может инициировать пленарное голосование по этому вопросу. В июле Европарламент уже принял решение начать производство по иску о бездействии и тем самым оказать давление на Еврокомиссию. Крайний срок подачи иска - 2 ноября.

Со своей стороны, Еврокомиссия постоянно подчеркивала, что подготовка к разбирательству в соответствии с механизмом верховенства закона идет полным ходом. В последнее время уже не исключалось, что эта штрафная процедура может быть запущена до вынесения решения Европейского суда по искам Венгрии и Польши