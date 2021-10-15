Слушания по делу МН17 продолжатся с 1 ноября

В нидерландском судебном комплексе "Схипхол" в ноябре начнется десятий блок слушаний по делу о катастрофе самолета рейса МН17, сообщает Укринформ.

Как отметил корреспондент издания, согласно предварительному графику, слушания будут проходить 1-2, 8-9, 15-17 ноября. Следить за процессом можно будет с помощью прямой трансляции.

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.