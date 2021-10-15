Байден повысил потолок госдолга США

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов, заявил Белый дом, сообщает РИА Новости.

"В четверг, 14 октября, президент подписал законопроект, который предусматривает увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов, чего, как ожидается, должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря" , — говорится в заявлении.

Минфин США ранее предупредил, что если до 18 октября не предпринять необходимые по утверждению лимита действия, стране теоретически грозит дефолт.

В Соединенных Штатах, в отличие от большинства государств, потолок долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения конгресса. С 1 октября страна превысила разрешенный законодательным органом лимит госдолга в 28,4 триллиона долларов.

Сам дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность широко используют для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение поднять потолок долга из-за широких политических разногласий с демократами.