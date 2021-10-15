Экс-президент США Клинтон попал в больницу

Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в одной из больниц в Калифорнии, сообщает РИА Новости.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на врачей и представителя политика его болезнь не связана с COVID-19, причиной госпитализации стало заражение крови.

"Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно" , — информирует телеканал.

Представитель Клинтона также заявила, что экс-президент "идет на поправку".