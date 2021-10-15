Курс валют НБУ на 15 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 15 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 14 октября, не изменился и составил 26.35 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 14 октября 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 30.43 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 14 октября 2021 года.
Курс рубля остается стабильным на уровне 3.67 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 14 октября 2021 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 35.89 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 14 октября 2021 года.
Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 28.35 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 14 октября 2021 года.
Курс польского злотого не изменился и составил 6.65 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 14 октября 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.349000
|EUR
|Евро
|30.426500
|RUB
|Рубль
|0.366570
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.893900
|CHF
|Швейцарский франк
|28.346000
|PLN
|Польский злотый
|6.648100