Курс валют НБУ на 15 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 15 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 14 октября, не изменился и составил 26.35 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 14 октября 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 30.43 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 14 октября 2021 года.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.67 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 14 октября 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 35.89 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 14 октября 2021 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 28.35 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 14 октября 2021 года.

Курс польского злотого не изменился и составил 6.65 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 14 октября 2021 года.